Пожар в жилом доме на юге Москвы попал на видео
Пожар в многоквартирном жилом доме возник на юге Москвы возле станции метро «Пражская» в районе Чертаново. По предварительным данным, загорелась одна из квартир на седьмом этаже 12-этажного дома на улице Красного Маяка, 2. В сети появилось видео пожара.
К месту происшествия прибыли пожарные расчёты. Слышны звуки сирен. Как уточнили в столичном главке МЧС, сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 16:19.
Общая площадь пожара составила около 30 квадратных метров. В 17:01 пожар был полностью ликвидирован. В ходе тушения огня пожарные спасли шесть человек, есть один пострадавший.
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