При взрыве петарды на избирательном участке в Перми пострадала женщина
В пермском Доме культуры имени Солдатова, где расположен избирательный участок, произошел взрыв петарды. Об этом сообщило региональное Министерство территориальной безопасности в Telegram.
«Сегодня, 17 марта, в уборной ДК имени А.Г. Солдатова посетительница подожгла петарду. В результате женщина получила травму руки», - заявили в ведомстве.
Пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение. Ей оказывают необходимую помощь. Взрыв петарды не повлиял на избирательный процесс.
Накануне украинский беспилотник сбросил снаряд на избирательный участок в селе Благовещенка Запорожской области, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru