При взрыве петарды на избирательном участке в Перми пострадала женщина

В пермском Доме культуры имени Солдатова, где расположен избирательный участок, произошел взрыв петарды. Об этом сообщило региональное Министерство территориальной безопасности в Telegram.

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«Сегодня, 17 марта, в уборной ДК имени А.Г. Солдатова посетительница подожгла петарду. В результате женщина получила травму руки», - заявили в ведомстве.

Пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение. Ей оказывают необходимую помощь. Взрыв петарды не повлиял на избирательный процесс.

Накануне украинский беспилотник сбросил снаряд на избирательный участок в селе Благовещенка Запорожской области, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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