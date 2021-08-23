При взрыве на нефтяной платформе Pemex пострадали шесть человек
23 августа 202106:03
Шесть человек пострадали при взрыве, который произошел на нефтяной платформе Ku-Alfa в Мексиканском заливе, сообщает в Twitter издание Tribuna Campeche.
В Pemex пока не подготовили официальный отчет об инциденте, передает РИА Новости.
Как сообщалось, инцидент случился в центре распределения газа и нефти на другие нефтяные объекты.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,7 млн+20 564 / сут.
Умерли
176 тыс.+762 / сут.
Выздоровели
6,0 млн+15 414 / сут.
- При взрыве на нефтяной платформе Pemex пострадали шесть человек
- В России на 30% подешевели авиабилеты
- В Москве отмечается нашествие ос
- В США рассказали о секретном космическом оружии против РФ и КНР
- «Генри» обрушился на побережье США
- Исследование показало, что россияне стали реже покупать красную икру
- Для ВМФ одновременно заложат шесть кораблей и подлодок
- Власти Чехии исключили Россию из списка стран с экстремальным риском по коронавирусу
- На востоке США более 20 человек погибли из-за наводнения
- The National Interest: Россия может получить огромное преимущество при освоении Арктики
22 августа 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru