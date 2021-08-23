При взрыве на нефтяной платформе Pemex пострадали шесть человек

Шесть человек пострадали при взрыве, который произошел на нефтяной платформе Ku-Alfa в Мексиканском заливе, сообщает в Twitter издание Tribuna Campeche.

На нефтедобывающей платформе в Мексиканском заливе прогремел взрыв

В Pemex пока не подготовили официальный отчет об инциденте, передает РИА Новости.

Как сообщалось, инцидент случился в центре распределения газа и нефти на другие нефтяные объекты.

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