На нефтедобывающей платформе в Мексиканском заливе прогремел взрыв

Взрыв, который привел к пожару, произошел на нефтедобывающей платформе мексиканской компании Pemex, сообщили местные СМИ.

Названа возможная причина взрыва в Каспийском море

Речь идет о платформе Ku-Alpha в районе Кампече. Инцидент случился в центре распределения газа и нефти на другие нефтяные объекты. О жертвах ничего не сообщается.

Ранее была названа возможная причина взрыва в Каспийском море

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ВзрывНефть
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры