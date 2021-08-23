На нефтедобывающей платформе в Мексиканском заливе прогремел взрыв
23 августа 202101:05
Взрыв, который привел к пожару, произошел на нефтедобывающей платформе мексиканской компании Pemex, сообщили местные СМИ.
Речь идет о платформе Ku-Alpha в районе Кампече. Инцидент случился в центре распределения газа и нефти на другие нефтяные объекты. О жертвах ничего не сообщается.
Ранее была названа возможная причина взрыва в Каспийском море
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru