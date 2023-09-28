При взрыве и пожаре в Ташкенте один человек погиб, 163 пострадали

Один человек погиб, еще 163 получили травмы различной тяжести после сильного взрыва и пожара на складе компании «Интер логистик» в Сергелийском районе Ташкента. Об этом сообщили в Минздраве Узбекистана.

Названа причина сильного взрыва в Ташкенте

«В результате ЧП мальчик-подросток 2006 года рождения умер на месте», — указали в пресс-службе ведомства.

По данным Минздрава республики, 24 пострадавших с серьезными травмами были госпитализированы, тяжелораненых среди них нет. Еще 139 получившим травмы оказали амбулаторную помощь, позже всех их отправили по домам.

Взрыв на складе в Ташкенте произошел ночью 28 сентября, напоминает «Свободная пресса». По данным МВД, причиной ЧП стал удар молнии, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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