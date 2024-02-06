При взрыве газа в пекарне в Сочи пострадали три человека

Взрыв газа произошел в пекарне в Сочи, сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В центре Афин сработало взрывное устройство

В результате инцидента пострадали три человека, их госпитализировали. Погибших нет, уточнили в ведомстве.

На месте происшествия находятся 23 спасателя и восемь единиц техники. Возгорания не зафиксировано, несущие конструкции не пострадали.

Накануне взрыв прогремел в частном секторе в районе Нор Ареш в Ереване, два здания обрушились, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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