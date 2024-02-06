При взрыве газа в пекарне в Сочи пострадали три человека
6 февраля 202411:11
Взрыв газа произошел в пекарне в Сочи, сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
В результате инцидента пострадали три человека, их госпитализировали. Погибших нет, уточнили в ведомстве.
На месте происшествия находятся 23 спасателя и восемь единиц техники. Возгорания не зафиксировано, несущие конструкции не пострадали.
Накануне взрыв прогремел в частном секторе в районе Нор Ареш в Ереване, два здания обрушились, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru