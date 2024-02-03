В центре Афин сработало взрывное устройство

Отмечается, что взрывное устройство было заложено на пересечении улиц Стадиу и Песмазоглу. Сообщение о предстоящем взрыве получила газета «Эфимерида тон синдактон»: в 00:49 (01:49 мск) изданию передали информацию о том, что бомба сработает через 40 минут.

«И это произошло, причинен материальный ущерб ... Сумка со взрывным устройством была подложена на ограждение перед отделением банка, напротив министерства труда», — указывает ERT.

Ответственность за взрыв взяла на себя организация «Революционная классовая самооборона». Ведется расследование ЧП. Как отметили в полиции Греции, взрывное устройство сдетонировало в 01:29 (02:29 по Москве). Инцидент расследует Антитеррористическая служба.

Ранее самодельное устройство взорвалось у банка в центре Афин, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Зданию был причинен ущерб, никто не пострадал.

