При взрыве газа в Нижегородской области погиб ребенок
Ребенок стал жертвой взрыва газа в трёхэтажном жилом доме в селе Маргуша Нижегородской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
По данным агентства, в результате происшествия также пострадали двое взрослых. Отмечается, что при взрыве частично были обрушены второй и третий этажи.
Взрыв вызвал пожар, распространившийся по площади 1,2 тыс. кв. м.
Ранее в конце марта взрыв газа произошел в Зеленодольск (Татарстан). После взрыва, который вызвал обрушение нескольких квартир в доме, были госпитализированы пять человек.
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