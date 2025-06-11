При взрыве газа в Армении два человека погибли и 10 пострадали
Взрыв газа прогремел в здании в городе Чамбарак в Гегаркуникской области Армении. Об этом сообщили в спасательной службе МВД республики.
Инцидент произошел в одном из строений на улице Тиграна Великого.
«Обрушились квартиры на втором, третьем и четвертом этажах. Частично обрушились квартиры в соседнем подъезде», - указали в спасательной службе.
В результате взрыва два человека погибли, десять пострадали и были доставлены в медцентр.
Ранее в пятиэтажном жилом доме в Донецке взорвался газовый котел, из-под завалов спасли трех человек, напоминает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru