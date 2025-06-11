При взрыве газа в Армении два человека погибли и 10 пострадали

Взрыв газа прогремел в здании в городе Чамбарак в Гегаркуникской области Армении. Об этом сообщили в спасательной службе МВД республики.

Инцидент произошел в одном из строений на улице Тиграна Великого.

«Обрушились квартиры на втором, третьем и четвертом этажах. Частично обрушились квартиры в соседнем подъезде», - указали в спасательной службе.

В результате взрыва два человека погибли, десять пострадали и были доставлены в медцентр.

Ранее в пятиэтажном жилом доме в Донецке взорвался газовый котел, из-под завалов спасли трех человек, напоминает 360.ru.

