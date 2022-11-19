При взрыве газа на Сахалине погибли семь человек

«По данным на 16:45 (8:45 мск), во время взрыва в доме в Тымовском погибли 7 человек, 3 - дети», — написал глава региона в Telegram.

Поиски еще троих жителей продолжаются.

Ранее в жилом доме в поселке Тымовское произошел взрыв газа, в результате обрушились пять этажей здания. Предварительной причиной инцидента, по данным властей, стало неправильное хранение и эксплуатация баллонов с бытовым газом.

