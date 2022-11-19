При взрыве газа на Сахалине погибли семь человек
Семь человек погибли в результате взрыва в поселке Тымовское на Сахалине. Об этом сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
«По данным на 16:45 (8:45 мск), во время взрыва в доме в Тымовском погибли 7 человек, 3 - дети», — написал глава региона в Telegram.
Поиски еще троих жителей продолжаются.
Ранее в жилом доме в поселке Тымовское произошел взрыв газа, в результате обрушились пять этажей здания. Предварительной причиной инцидента, по данным властей, стало неправильное хранение и эксплуатация баллонов с бытовым газом.
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