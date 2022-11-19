Число погибших при взрыве на Сахалине увеличилось до трех
Число погибших в результате взрыва газа в поселке Тымовское на Сахалине увеличилось до трех. Об этом сообщил глава Сахалинской области Валерий Лимаренко.
Ранее стало известно, что в жилом доме в Тымовском произошел взрыв газа, обрушились пять этажей здания. Сообщалось об одном погибшем. По данным МЧС, пострадали девять человек.
«По предварительной информации, из-под завалов дома в Тымовском извлекли тела 3 погибших жителей», — написал Лимаренко в своем Telegram-канале.
На месте происшествия работают спасатели, задействована спецтехника, добровольцы помогают разбирать завалы. На место обрушения вылетел вертолет Ми-8 МЧС России.
Для жителей пострадавшего от взрыва дома организовали пункт временного размещения.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+5 546 / сут.
Умерли
391 тыс.+60 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+6 888 / сут.
- Число погибших при взрыве на Сахалине увеличилось до трех
- В России военные врачи разработали новый способ восстановления конечностей
- СМИ: Украина боится сделки России и США после выборов в 2024 году
- Один человек погиб при взрыве газа на Сахалине
- В ООН призвали расследовать сообщения об убийстве российских пленных
- На Сахалине пять этажей жилого дома обрушились после взрыва газа
- Рублев вышел в полуфинал Итогового турнира ATP
- В Болгарии назвали целью инцидента в Польше дискредитацию идеи переговоров Москвы и Киева
- Юрист рассказал о новых правилах расчета оплаты ЖКХ
- СМИ: Зеленский попросил главкома ВСУ избегать публичности из-за роста популярности
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru