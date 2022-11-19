Число погибших при взрыве на Сахалине увеличилось до трех

Число погибших в результате взрыва газа в поселке Тымовское на Сахалине увеличилось до трех. Об этом сообщил глава Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Один человек погиб при взрыве газа на Сахалине

Ранее стало известно, что в жилом доме в Тымовском произошел взрыв газа, обрушились пять этажей здания. Сообщалось об одном погибшем. По данным МЧС, пострадали девять человек.

«По предварительной информации, из-под завалов дома в Тымовском извлекли тела 3 погибших жителей», — написал Лимаренко в своем Telegram-канале.

На месте происшествия работают спасатели, задействована спецтехника, добровольцы помогают разбирать завалы. На место обрушения вылетел вертолет Ми-8 МЧС России.

Для жителей пострадавшего от взрыва дома организовали пункт временного размещения.

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ФОТО: РИА Новости
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