При украинском ударе по белгородскому Шебекино погиб один человек

В элитном ЖК «Зиларт» произошел пожар Самолёт Москва — Калининград сел в Петербурге из-за ухудшения здоровья пассажира Большой театр покажет 18 представлений «Щелкунчика» Более чем 40 детям помогли в метро и на МЦК благодаря проекту «Потерялся? Не уходи!» В течение недели в Москве прогнозируется отрицательная температура Залетевшая в квартиру жителей столицы летучая мышь перезимует в Московском зоопарке