При украинском ударе по белгородскому Шебекино погиб один человек

Один человек погиб в результате украинских атак с помощью беспилотников по белгородскому Шебекину, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

За минувшую ночь сбито 34 беспилотника ВСУ

По его словам, еще один человек пострадал.

Ранее стало известно, что два человека пострадали в результате атаки украинского беспилотника по гражданскому автомобилю в ЛНР, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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