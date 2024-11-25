При украинском ударе по белгородскому Шебекино погиб один человек
25 ноября 202414:31
Один человек погиб в результате украинских атак с помощью беспилотников по белгородскому Шебекину, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, еще один человек пострадал.
Ранее стало известно, что два человека пострадали в результате атаки украинского беспилотника по гражданскому автомобилю в ЛНР, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru