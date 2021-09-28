При стрельбе в Вологодской области погибла женщина

В Вологодской области неизвестный мужчина устроил стрельбу, в результате которой погибла женщина. Как сообщает «Интерфакс», в настоящее время ведутся поиски стрелка.

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По данным агентства, в поиске задействованы бойцы Росгвардии.

Отмечается, что стрелявший открыл огонь из ружья, после чего скрылся с места происшествия. Один мужчина ранен в результате стрельбы.

Причины и обстоятельства стрельбы не указываются.

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ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:СтрельбаВологодская Область
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