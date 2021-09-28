При стрельбе в Вологодской области погибла женщина
28 сентября 202119:15
В Вологодской области неизвестный мужчина устроил стрельбу, в результате которой погибла женщина. Как сообщает «Интерфакс», в настоящее время ведутся поиски стрелка.
По данным агентства, в поиске задействованы бойцы Росгвардии.
Отмечается, что стрелявший открыл огонь из ружья, после чего скрылся с места происшествия. Один мужчина ранен в результате стрельбы.
Причины и обстоятельства стрельбы не указываются.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru