При стрельбе в Вашингтоне погиб человек
Стрельба произошла на северо-востоке Вашингтона, погиб один человек, пять пострадали. Об этом заявила шеф местной полиции Памела Смит, передает РИА Новости.
«Двое мужчин, одна женщина и девятилетний ребенок были доставлены... в местные больницы», — указала Смит.
Шеф полиции добавила, что в результате ЧП также пострадал 12-летний ребенок. У всех раненых выявили травмы, которые не представляют угрозы здоровью.
Как сообщили в полицейском управлении американской столицы, два злоумышленника, предположительно, скрылись на голубой Toyota. Правоохранители разыскивают автомобиль.
Ранее стрельба произошла на праздновании Ураза-байрама в Филадельфии, пострадали несколько человек, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru