В Лас-Вегасе при стрельбе в офисе юридической фирмы погибли три человека

Стрельба в офисе юридической компании в городе Лас-Вегас штата Невада (США) унесли жизни трех человек, передает телеканал NBC.

СМИ: Стрельба произошла в школе в американском штате Айова

Инцидент произошел в понедельник, 8 апреля. Жертвами стрелка стали мужчина и женщина. Мотивы преступника пока неизвестны.

«Подозреваемый не был убит полицией. Мы считаем, что он покончил с собой», - сообщил телеканалу местный шериф.

Ранее в городе Джонсборо в американском штате Арканзас при стрельбе на частной вечеринке погибли три человека, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:СтрельбаЛас-ВегасСША

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