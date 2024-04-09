В Лас-Вегасе при стрельбе в офисе юридической фирмы погибли три человека

Инцидент произошел в понедельник, 8 апреля. Жертвами стрелка стали мужчина и женщина. Мотивы преступника пока неизвестны.

«Подозреваемый не был убит полицией. Мы считаем, что он покончил с собой», - сообщил телеканалу местный шериф.

Ранее в городе Джонсборо в американском штате Арканзас при стрельбе на частной вечеринке погибли три человека, передает «Радиоточка НСН».

