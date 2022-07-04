При стрельбе в ТЦ в Копенгагене погиб 47-летний россиянин

Одним из погибших при стрельбе в Копенгагене оказался 47-летий россиянин, живущий в Дании. Об этом на пресс-конференции сообщил главный инспектор полиции Копенгагена Серен Томассен.

Два человека погибли при стрельбе в ночном клубе в Осло

«Среди убитых - 17-летний датчанин, 17-летняя датчанка и 47-летний мужчина с российским гражданством, проживающий в Дании. Были ранены четверо: двое подданных Дании и двое Швеции», - приводит ТАСС слова Томассена.

Стрельба в торговом центре Копенгагена произошла вечером 3 июля, напоминает Газета.Ru. По информации датских СМИ, речь идет о торговом центре «Филдс». Как отмечал телеканал «360», силовики задержали 22-летнего подозреваемого датчанина.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:СтрельбаДания
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры