При стрельбе в ТЦ в Копенгагене погиб 47-летний россиянин
Одним из погибших при стрельбе в Копенгагене оказался 47-летий россиянин, живущий в Дании. Об этом на пресс-конференции сообщил главный инспектор полиции Копенгагена Серен Томассен.
«Среди убитых - 17-летний датчанин, 17-летняя датчанка и 47-летний мужчина с российским гражданством, проживающий в Дании. Были ранены четверо: двое подданных Дании и двое Швеции», - приводит ТАСС слова Томассена.
Стрельба в торговом центре Копенгагена произошла вечером 3 июля, напоминает Газета.Ru. По информации датских СМИ, речь идет о торговом центре «Филдс». Как отмечал телеканал «360», силовики задержали 22-летнего подозреваемого датчанина.
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