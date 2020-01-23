При стрельбе в московской гостинице пострадали два человека
В гостинице на юго-западе российской столицы произошла потасовка с применением огнестрельного оружия, в результате пострадали два человека.
Как сообщили в пресс-службе главного управления МВД РФ по московскому району Зюзино, неизвестные вошли в гостиницу, где у них произошел конфликт с двумя мужчинами.
В ходе перепалки одна из сторон применили оружие, в результате мужчины в возрасте 32 лет и 51 года были госпитализированы. Как отмечает «Вечерняя Москва», был задержан и доставлен в полицию 24-летний подозреваемый.
Предположительно, в ходе потасовки было использовано травматическое оружие, на месте инцидента нашли резиновую пулю, сообщает Москва 24.
На прошлой неделе Народный артист России Александр Серов заявил, что получил огнестрельное ранение в ходе потасовки. По словам певца, он повздорил с компаний молодых людей в кафе, во время конфликта один из оппонентов выстрелил ему в ногу из травматического пистолета, передает РИА ФАН.
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