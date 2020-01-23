При стрельбе в московской гостинице пострадали два человека

В ходе перепалки одна из сторон применили оружие, в результате мужчины в возрасте 32 лет и 51 года были госпитализированы. Как отмечает «Вечерняя Москва», был задержан и доставлен в полицию 24-летний подозреваемый.

Предположительно, в ходе потасовки было использовано травматическое оружие, на месте инцидента нашли резиновую пулю, сообщает Москва 24.

На прошлой неделе Народный артист России Александр Серов заявил, что получил огнестрельное ранение в ходе потасовки. По словам певца, он повздорил с компаний молодых людей в кафе, во время конфликта один из оппонентов выстрелил ему в ногу из травматического пистолета, передает РИА ФАН.

