При стрельбе в Лас-Крусесе в США пострадали несколько человек
22 марта 202509:40
Стрельба произошла в городе Лас-Крусес в американском штате Нью-Мексико. Об этом сообщает телеканал CBS4 Local со ссылкой на данные полиции.
СМИ уточнило, что инцидент произошел в местном парке Янг.
«Сообщается о нескольких людях, получивших огнестрельные ранения», - говорится в сообщении.
На месте стрельбы работают правоохранители.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru