СМИ: В Мытищах мигранты устроили массовую драку со стрельбой
В Мытищах произошла массовая драка, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД.
По официальным данным, в МВД поступило сообщение об инциденте на улице Пограничная. Однако, прибыв на место, полицейские никого там не нашли и сейчас занимаются поиском участников драки и свидетелей.
Источник ТАСС сообщает детали произошедшего. По его данным, в драке со стрельбой приняли участие порядка 40 иностранцев. Большинство из них – из стран Средней Азии.
В результате драки есть пострадавшие. Возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».
В ночь на пятницу не менее 20 мигрантов, вооруженных палками и ножами, устроили массовую драку в подмосковном Одинцове.
Одна из самых крупных за последние годы массовых драк среди иностранцев произошла ночью 13 июля у столичного метро «Кузьминки». По разным данным, в ней участвовали до 200 человек, 45 из них были арестованы на 15 суток. В столичном главке МВД сообщили о депортации 103 участников конфликта.
Также сообщалось о подобных инцидентах в других городах России.
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