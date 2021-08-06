СМИ: В Мытищах мигранты устроили массовую драку со стрельбой

Источник ТАСС сообщает детали произошедшего. По его данным, в драке со стрельбой приняли участие порядка 40 иностранцев. Большинство из них – из стран Средней Азии.

В результате драки есть пострадавшие. Возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».

В ночь на пятницу не менее 20 мигрантов, вооруженных палками и ножами, устроили массовую драку в подмосковном Одинцове.

Одна из самых крупных за последние годы массовых драк среди иностранцев произошла ночью 13 июля у столичного метро «Кузьминки». По разным данным, в ней участвовали до 200 человек, 45 из них были арестованы на 15 суток. В столичном главке МВД сообщили о депортации 103 участников конфликта.

Также сообщалось о подобных инцидентах в других городах России.

