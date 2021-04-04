При стрельбе у бара в США пострадали не менее пяти человек

Как минимум пять человек получили ранения в результате стрельбы у бара в американском штате Алабама, передает телеканал CNN со ссылкой на заявление правоохранительных органов.

Мужчине, устроившему стрельбу в Мытищах, назначена психиатрическая экспертиза

По данным полиции, инцидент произошел в городе Таскалуса. Стрельбу открыли неизвестные на парковке бара.

Пострадавшие госпитализированы. Уже задержаны несколько подозреваемых.

В конце марта злоумышленник из Боулдера расстрелял 10 человек в супермаркете, включая полицейского. Полиция задержала стрелявшего и заключила его под стражу, расследование обстоятельств нападения продолжается. Американские власти пока что не выяснили мотивов 21-летнего Ахмада Алиссы.

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ФОТО: https://pixabay.com/
ТЕГИ:СтрельбаСША
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