При стрельбе у бара в США пострадали не менее пяти человек
Как минимум пять человек получили ранения в результате стрельбы у бара в американском штате Алабама, передает телеканал CNN со ссылкой на заявление правоохранительных органов.
По данным полиции, инцидент произошел в городе Таскалуса. Стрельбу открыли неизвестные на парковке бара.
Пострадавшие госпитализированы. Уже задержаны несколько подозреваемых.
В конце марта злоумышленник из Боулдера расстрелял 10 человек в супермаркете, включая полицейского. Полиция задержала стрелявшего и заключила его под стражу, расследование обстоятельств нападения продолжается. Американские власти пока что не выяснили мотивов 21-летнего Ахмада Алиссы.
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