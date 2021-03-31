Мужчине, устроившему стрельбу в Мытищах, назначена психиатрическая экспертиза

Представитель ведомства уточнила, что после ликвидации возгорания в доме в Мытищах при разборе завалов обнаружены человеческие останки, передает RT. Они найдены на третьем этаже.

Накануне сотрудники полиции и ФСБ пришли к проживающему в подмосковном коттеджном поселке Новые Вешки 61-летнему Владимиру Барданову, который подозревался в незаконном обороте оружия. В дом мужчина их не пустил, открыв из окна огонь из ружья, а затем бросив во двор несколько гранат.

