Мужчине, устроившему стрельбу в Мытищах, назначена психиатрическая экспертиза

Мужчине, который устроил стрельбу в Мытищах, посмертно проведут психиатрическую экспертизу. Об этом рассказала старший помощник руководителя областного главка СК России Ольга Врадий.

«Мужчине посмертно будет проведена психолого-психиатрическая судебная экспертиза», — сообщила она РИА Новости.

Врадий добавила, что также будет назначена генетическая, пожарно-техническая, взрывотехническая, баллистическая и прочие экспертизы.

Обожжённый «орешек». Почему спецназ штурмовал коттедж 9 часов

Представитель ведомства уточнила, что после ликвидации возгорания в доме в Мытищах при разборе завалов обнаружены человеческие останки, передает RT. Они найдены на третьем этаже.

Накануне сотрудники полиции и ФСБ пришли к проживающему в подмосковном коттеджном поселке Новые Вешки 61-летнему Владимиру Барданову, который подозревался в незаконном обороте оружия. В дом мужчина их не пустил, открыв из окна огонь из ружья, а затем бросив во двор несколько гранат.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СтрельбаМытищи
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры