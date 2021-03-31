Мужчине, устроившему стрельбу в Мытищах, назначена психиатрическая экспертиза
Мужчине, который устроил стрельбу в Мытищах, посмертно проведут психиатрическую экспертизу. Об этом рассказала старший помощник руководителя областного главка СК России Ольга Врадий.
«Мужчине посмертно будет проведена психолого-психиатрическая судебная экспертиза», — сообщила она РИА Новости.
Врадий добавила, что также будет назначена генетическая, пожарно-техническая, взрывотехническая, баллистическая и прочие экспертизы.
Представитель ведомства уточнила, что после ликвидации возгорания в доме в Мытищах при разборе завалов обнаружены человеческие останки, передает RT. Они найдены на третьем этаже.
Накануне сотрудники полиции и ФСБ пришли к проживающему в подмосковном коттеджном поселке Новые Вешки 61-летнему Владимиру Барданову, который подозревался в незаконном обороте оружия. В дом мужчина их не пустил, открыв из окна огонь из ружья, а затем бросив во двор несколько гранат.
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