При столкновении минивэна с грузовиком в Воронежской области три человека погибли

Три человека погибли, еще трое пострадали и были доставлены в больницу после столкновения минивэна с грузовиком в Воронежской области. Об этом сообщает региональное МВД.

Авария произошла около 6.00 мск на 93 километре автодороги «М4-Дон – Бутурлиновка – Калач».

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По предварительным данным, водитель минивэна Toyota Alphard допустил столкновение с грузовиком, стоявшим на обочине, передает РЕН ТВ. Находившиеся в Toyota три человека получили травмы несовместимые с жизнью.

Кроме того, в Братске Иркутской области столкнулись маршрутка и грузовик. В результате ДТП пострадали шесть человек, двое из них госпитализированы, сообщает RT. Всего в маршрутке находилось 12 человек.


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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ДТПВоронежская Область
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