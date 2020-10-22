При столкновении минивэна с грузовиком в Воронежской области три человека погибли
Три человека погибли, еще трое пострадали и были доставлены в больницу после столкновения минивэна с грузовиком в Воронежской области. Об этом сообщает региональное МВД.
Авария произошла около 6.00 мск на 93 километре автодороги «М4-Дон – Бутурлиновка – Калач».
По предварительным данным, водитель минивэна Toyota Alphard допустил столкновение с грузовиком, стоявшим на обочине, передает РЕН ТВ. Находившиеся в Toyota три человека получили травмы несовместимые с жизнью.
Кроме того, в Братске Иркутской области столкнулись маршрутка и грузовик. В результате ДТП пострадали шесть человек, двое из них госпитализированы, сообщает RT. Всего в маршрутке находилось 12 человек.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,4 млн+15 700 / сут.
Умерли
24 952+317 / сут.
Выздоровели
1,1 млн+10 952 / сут.
- В ДНР заявили, что украинские войска сожгли дом в Горловке из беспилотников
- Сторонники интеграции с Россией создадут партию в Белоруссии
- Потерпевшие по делу Ефремова против смягчения приговора, несмотря на компенсации
- Российские авиакомпании попросили у правительства 50 млрд рублей
- В ТПП усомнились в эффективности QR-кодов в барах Москвы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru