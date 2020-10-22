При столкновении минивэна с грузовиком в Воронежской области три человека погибли

По предварительным данным, водитель минивэна Toyota Alphard допустил столкновение с грузовиком, стоявшим на обочине, передает РЕН ТВ. Находившиеся в Toyota три человека получили травмы несовместимые с жизнью.

Кроме того, в Братске Иркутской области столкнулись маршрутка и грузовик. В результате ДТП пострадали шесть человек, двое из них госпитализированы, сообщает RT. Всего в маршрутке находилось 12 человек.



