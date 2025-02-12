На трассе под Красноярском столкнулись два грузовика, две легковушки и автобус
Пять транспортных средств, в том числе автобус, столкнулись на федеральной трассе «Сибирь» в Красноярском крае. Об этом заявили в Госавтоинспекции региона.
Авария произошла около 11 часов (07:00 мск) в Уярском районе края на 904-м километре автодороги.
«Столкновение пяти автомобилей. Из них два грузовых, два легковых и один автобус», — сообщили в Госавтоинспекции.
В результате ДТП никто не пострадал. Из-за аварии участок трассы перекрыли, на месте работают правоохранители.
Ранее в Нижнем Новгороде произошло ДТП с участием трех автомобилей, одна из машин врезалась в здание местного Театрального училища, напоминает 360.ru.
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