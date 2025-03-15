В Ярославской области столкнулись пассажирский поезд и фура
15 марта 202518:32
Электричка протаранила фуру, которая выехала на переезд на запрещающий сигнал в Ярославской области, сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.
В результате происшествия произошел сход двух колесных пар вагона. Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку.
По предварительным данным, пострадал водитель большегруза.
Ранее на станции Белово Западно-Сибирской железной дороги в Кемеровской области сошел с рельсов тепловоз. О пострадавших не сообщалось, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Курской области нашли более 370 пропавших без вести человек
- В Ярославской области столкнулись пассажирский поезд и фура
- В Белграде задержали мужчину, угрожавшего взорвать здание администрации
- Зеленский утвердил состав переговорной группы по урегулированию конфликта
- Цена билетов на матчи НХЛ выросла вдвое в преддверии рекорда Овечкина по голам
- Два мирных жителя погибли из-за атаки ВСУ на Херсонскую область
- СМИ: Павел Дуров покинул Францию и отправился в Дубай по разрешению суда
- Разрушенный атакой ВСУ краеведческий музей в Судже восстановят
- Туск заявил, что ему не понравилась победа Андреевой над полькой Швентек
- «Автопортрет с ушанкой» Микеланджело Пистолетто выставили на торги
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru