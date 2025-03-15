В Ярославской области столкнулись пассажирский поезд и фура

Электричка протаранила фуру, которая выехала на переезд на запрещающий сигнал в Ярославской области, сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Пассажирский поезд сбил фуру на перегоне в Подмосковье

В результате происшествия произошел сход двух колесных пар вагона. Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку.

По предварительным данным, пострадал водитель большегруза.

Ранее на станции Белово Западно-Сибирской железной дороги в Кемеровской области сошел с рельсов тепловоз. О пострадавших не сообщалось, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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