В Ярославской области столкнулись пассажирский поезд и фура

В результате происшествия произошел сход двух колесных пар вагона. Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку.



По предварительным данным, пострадал водитель большегруза.

Ранее на станции Белово Западно-Сибирской железной дороги в Кемеровской области сошел с рельсов тепловоз. О пострадавших не сообщалось, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

