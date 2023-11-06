При столкновении двух автомобилей в Татарстане пострадали семь человек
На трассе Набережные Челны - Нижнекамск в Татарстане столкнулись два автомобиля, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.
Авария произошла на втором километре автодороги. Виновником ДТП стал водитель автомобиля «Лада Приора», который не справился с управлением и выехал на встречную полосу.
В результате столкновения пострадали семь человек, включая четырех детей.
В Московской области на трассе «Каспий» 6 ноября произошло ДТП с участием легкового автомобиля Renault и грузовика Volvo. Один человек погиб, шесть получили ранения, сообщает «Радиоточка НСН».
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