При столкновении двух автомобилей в Татарстане пострадали семь человек

На трассе Набережные Челны - Нижнекамск в Татарстане столкнулись два автомобиля, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.

Два человека погибли в ДТП со школьным автобусом в Челябинской области

Авария произошла на втором километре автодороги. Виновником ДТП стал водитель автомобиля «Лада Приора», который не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

В результате столкновения пострадали семь человек, включая четырех детей.

В Московской области на трассе «Каспий» 6 ноября произошло ДТП с участием легкового автомобиля Renault и грузовика Volvo. Один человек погиб, шесть получили ранения, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:АвтомобилиДТПТатарстан

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