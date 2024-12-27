При столкновении автобуса с грузовиком в Приангарье погибли двое, шестеро ранены

Не менее двух человек погибли, шестеро пострадали при столкновении автобуса и грузового автомобиля в Иркутской области. Такую обновленную информацию о ДТП обнародовал губернатор Игорь Кобзев.

Он уточнил, что всего в пассажирском автобусе в момент аварии находилось 53 человека. Четверо пострадавших переправлены в больницы Братска.