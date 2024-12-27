При столкновении автобуса с грузовиком в Приангарье погибли двое, шестеро ранены

Не менее двух человек погибли, шестеро пострадали при столкновении автобуса и грузового автомобиля в Иркутской области. Такую обновленную информацию о ДТП обнародовал губернатор Игорь Кобзев.

Он уточнил, что всего в пассажирском автобусе в момент аварии находилось 53 человека. Четверо пострадавших переправлены в больницы Братска.

ДТП произошло в Лефортовском тоннеле в Москве

ДТП с человеческими жертвами произошло 27 декабря в Приангарье на трассе «Вилюй» в окрестностях поселка Покосное Братского района. Автобус следовал из Братска в Тулун. Он врезался в попутный ЗИЛ-157, который буксировал грузовик такой же марки и стоял на обочине.

Telegram-канал «Радиоточка НСН» приводит сообщение Госавтоинспекции, согласно которому, погибли два пассажира автобуса, в том числе 17-летний подросток. Среди шести пострадавших – двое детей.

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ФОТО: Официальный канал Губернатора Иркутской области Игоря Ивановича Кобзева
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