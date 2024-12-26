ДТП произошло в Лефортовском тоннеле в Москве
26 декабря 202421:45
В Лефортовском тоннеле на внешней стороне ТТК произошло ДТП, сообщили в столичном Дептрансе.
На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
По данным Telegram-канала Baza, один человек погиб.
Ранее шесть человек, включая несовершеннолетнюю девушку, пострадали в результате наезда автомобиля на остановку общественного транспорта в Курске, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru