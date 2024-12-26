ДТП произошло в Лефортовском тоннеле в Москве

В Лефортовском тоннеле на внешней стороне ТТК произошло ДТП, сообщили в столичном Дептрансе.

В Москве пять человек пострадали в ДТП с автобусом и маршруткой

На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

По данным Telegram-канала Baza, один человек погиб.

Ранее шесть человек, включая несовершеннолетнюю девушку, пострадали в результате наезда автомобиля на остановку общественного транспорта в Курске, напоминает «Радиоточка НСН».

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