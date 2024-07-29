В Карелии размыло перемычку между двумя шлюзами Беломорканала

Между 10 и 11 шлюзом Беломорско-Балтийского канала размыло временную перемычку, установленную на время реконструкции, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков в своем Telegram-канале.

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Он уточнил, что сообщение об аварии поступило в 6:34. По направлению движения сброса воды находится дачный кооператив «Балтийский», при шлюзе прописаны 11 человек.

На место аварии направлены 50 сотрудников МЧС России по Республике Карелия и 65 человек Карельской республиканской поисково-спасательной службы. Также приведены в готовность силы и средства медицины катастроф, а также санавиация. Глава региона выехал на место ЧП.

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ФОТО: ИТАР-ТАСС Александр
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