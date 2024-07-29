В Карелии размыло перемычку между двумя шлюзами Беломорканала

Он уточнил, что сообщение об аварии поступило в 6:34. По направлению движения сброса воды находится дачный кооператив «Балтийский», при шлюзе прописаны 11 человек.

На место аварии направлены 50 сотрудников МЧС России по Республике Карелия и 65 человек Карельской республиканской поисково-спасательной службы. Также приведены в готовность силы и средства медицины катастроф, а также санавиация. Глава региона выехал на место ЧП.

