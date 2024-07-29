В Карелии размыло перемычку между двумя шлюзами Беломорканала
Между 10 и 11 шлюзом Беломорско-Балтийского канала размыло временную перемычку, установленную на время реконструкции, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что сообщение об аварии поступило в 6:34. По направлению движения сброса воды находится дачный кооператив «Балтийский», при шлюзе прописаны 11 человек.
На место аварии направлены 50 сотрудников МЧС России по Республике Карелия и 65 человек Карельской республиканской поисково-спасательной службы. Также приведены в готовность силы и средства медицины катастроф, а также санавиация. Глава региона выехал на место ЧП.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Политолог США: ВСУ не могут набрать новые бригады из-за огромных потерь на фронте
- Опрос: Каждый девятый россиянин признался в супружеской неверности
- В Госдуме предложили ограничить время ненормированной работы 120 часами в год
- Перу отзовет для консультаций своего посла в Венесуэле
- В Карелии размыло перемычку между двумя шлюзами Беломорканала
- «Остались втроем, ведем бой»: Стало известно последнее сообщение погибших в Мали бойцов «Вагнера»
- Оппозиция не признала победу Мадуро на выборах в Венесуэле
- В Курской области обломки сбитых дронов повредили автомобильный мост и ЛЭП
- Мэр Горловки сообщил об ударе беспилотника ВСУ по трамваю
- Кабмин Японии призвал граждан отказаться от поездок в Россию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru