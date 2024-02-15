При пожаре в центре Москвы сгорел клуб Lookin Rooms

В Москве при пожаре на «Пушкинской» сгорел клуб Lookin Rooms, находившийся в одном здании с концертным залом «Известия холл». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию заведения.

СК начал проверку после пожара у здания «Известия Hall» в центре Москвы

При этом подробности инцидента не приводятся.

Ранее утром в центре Москвы загорелись строения площадью полторы тысячи квадратных метров. Пожар был ликвидирован в 10 утра, информация о пострадавших не поступала.

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ФОТО: Михаил Метцель/ТАСС
ТЕГИ:МоскваПожар

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