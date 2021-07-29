При пожаре в Саратовской области погибли пять человек
Минувшей ночью в частном доме в Саратовской области произошел пожар, сообщает РИА Новости.
Сообщение о возгорании в селе Наумовка поступило в 00:55 мск. Спустя два часа открытое горение было ликвидировано на площади 88 квадратных метров. По данным спасателей, в доме находились пять человек, в том числе трое детей. По предварительной информации, все они погибли.
Пожар потушен, в настоящее время устанавливаются причины происшествия. Следственные органы ведут проверку. Власти оказывают семье необходимую помощь.
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