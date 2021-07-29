При пожаре в Саратовской области погибли пять человек

Сообщение о возгорании в селе Наумовка поступило в 00:55 мск. Спустя два часа открытое горение было ликвидировано на площади 88 квадратных метров. По данным спасателей, в доме находились пять человек, в том числе трое детей. По предварительной информации, все они погибли.

Пожар потушен, в настоящее время устанавливаются причины происшествия. Следственные органы ведут проверку. Власти оказывают семье необходимую помощь.

