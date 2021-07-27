Локализован пожар в жилом доме Нефтеюганска

Спасатели локализовали пожар в жилом доме в Нефтеюганске, сообщает МЧС России.

В Нефтеюганске 50 человек эвакуировали из горящего дома

Речь идет о площади в 720 квадратных метров. По словам спасателей, в результате происшествия никто не пострадал.

В настоящее время проводится проливка и разборка конструкций.

Как сообщалось, из горящего дома были эвакуированы 50 человек.

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ФОТО: Pixabay.com / skeeze
ТЕГИ:ДомПожары
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