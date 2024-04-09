При пожаре в подмосковном Воскресенске погибли два взрослых и четыре ребенка
Пожар произошел в частном доме в Воскресенске Московской области, в результате погибли шесть человек, в числе которых четыре ребенка. Об этом сообщили в МЧС.
О возгорании стало известно ночью 9 апреля. Огонь распространился на площади 150 кв. м, отмечает телеканал «360». Пожар полностью ликвидировали утром во вторник.
По данным МЧС, в частном доме жили восемь человек, в том числе шестеро детей. В результате пожара погибли женщина, мужчина и четыре ребенка. Известно, что выжили дети 11 и 13 лет, по предварительным данным, их спасли соседи.
Ранее пожар произошел в квартире в жилом доме в Екатеринбурге, пострадал один человек, пишет Ura.ru.
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