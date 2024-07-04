Площадь пожара в подмосковном Одинцове выросла до 1,6 тысяч кв. м. Видео
4 июля 202416:09
Площадь пожара в городе Одинцово в Московской области выросла до 1600 квадратных метров. Как информирует МЧС, по предварительным данным, люди не пострадали, все были оперативно эвакуированы.
В ведомстве уточнили, что загорелись рядом с торговым центром, затем огонь перекинулся на частный дом, загорелась обшивка ТЦ. На месте работают не менее 60 специалистов и 15 единиц техники.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», борьба с огнём осложняется высокой горючестью материалов, а также жаркой погодой. Силы и средства наращиваются.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru