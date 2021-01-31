При пожаре в Москве один человек пострадал и 10 спасены

Минувшей ночью ликвидирован пожар в жилом девятиэтажном доме на юго-востоке Москвы.

Огонь вспыхнул в двух квартирах, в приквартирном холле на втором этаже и частично на балконе третьего этажа. Там горели личные вещи и мебель на площади 30 квадратных метров.

Из соседних квартир спасено 10 человек, среди которых один ребенок. Все они переданы медикам. В результате пожара пострадал один человек.

Два ребенка погибли при пожаре в одном из частных домов в Якутии

В настоящее время выясняются причины пожара.

Днем ранее как минимум двое человек пострадали из-за взрыва бытового газа в подмосковной Балашихе.

Взрыв произошел на балконе 17 этажа в жилом многоквартирном доме по улице Дмитриева.

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ФОТО: ГУ МЧС РФ по Республике Башкортостан
ТЕГИ:ПожарыМосква
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