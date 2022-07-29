При пожаре в московском хостеле погибли восемь человек

Возгорание произошло в ночь на 29 июля на первом этаже многоэтажного дома на улице Алма-Атинской, 7, корпус 2. В результате происшествия погибли восемь постояльцев. Сотрудники МЧС спасли одного человека, ещё трое пострадали.

Возгорание ликвидировали на площади 150 квадратных метров. Согласно предварительным данным, причиной пожара стала неисправность электрооборудования.

По данным Telegram-канала Mash, хостел подключён к системе пожарной сигнализации «Стрелец», которая во время возгорания не сработала.

Ранее в наркологическом отделении городской больницы в городе Конаково Тверской области произошёл пожар, погиб один человек, ещё девять человек пострадали.

