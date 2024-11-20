В многоэтажке в Севастополе загорелись балконы
Балконы загорелись на нескольких этажах многоэтажного дома в Севастополе. Об этом сообщили в городском управлении МЧС.
Инцидент произошел на улице Хрусталева. Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 07:12 мск. На место ЧП оперативно прибыли сотрудники МЧС, они установили, что загорелись балконы со второго по четвертый этаж.
«Проводится эвакуация людей из задымленных помещений», — подчеркнули в ведомстве.
Ранее взрыв и возгорание произошли в одной из квартир в многоэтажном доме на Маломосковской улице в Алексеевском районе Москвы, огонь распространился на площади 7 квадратных метров, напоминает 360.ru. Хозяйка квартиры не пострадала.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru