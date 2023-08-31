При пожаре в многоэтажке в Йоханнесбурге погибли 38 человек

Пожар произошел в многоэтажном доме в Йоханнесбурге в ЮАР, в результате ЧП погибли 38 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренной службы города Роберта Мулаудзи.

Пожар в районе Комсомольской площади ликвидирован

Ранее издание News24 сообщило, что при пожаре погибли 20 человек, еще 43 пострадали.

«Гибель тридцати восьми... была подтверждена», — указал Мулаудзи.

Причины ЧП не уточняются. По словам представителя экстренной службы, пожар в жилом доме прекратился.

Ранее стало известно, что возгорание возникло в одноэтажном деревянном жилом доме в поселке Мулянка Пермского края, в результате ЧП погибла женщина, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
ТЕГИ:ПогибшиеПожарЮАР

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