При пожаре в многоэтажке в Йоханнесбурге погибли 38 человек

Ранее издание News24 сообщило, что при пожаре погибли 20 человек, еще 43 пострадали.

«Гибель тридцати восьми... была подтверждена», — указал Мулаудзи.

Причины ЧП не уточняются. По словам представителя экстренной службы, пожар в жилом доме прекратился.

Ранее стало известно, что возгорание возникло в одноэтажном деревянном жилом доме в поселке Мулянка Пермского края, в результате ЧП погибла женщина, пишет Ura.ru.

