При пожаре в многоэтажке в Йоханнесбурге погибли 38 человек
Пожар произошел в многоэтажном доме в Йоханнесбурге в ЮАР, в результате ЧП погибли 38 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренной службы города Роберта Мулаудзи.
Ранее издание News24 сообщило, что при пожаре погибли 20 человек, еще 43 пострадали.
«Гибель тридцати восьми... была подтверждена», — указал Мулаудзи.
Причины ЧП не уточняются. По словам представителя экстренной службы, пожар в жилом доме прекратился.
Ранее стало известно, что возгорание возникло в одноэтажном деревянном жилом доме в поселке Мулянка Пермского края, в результате ЧП погибла женщина, пишет Ura.ru.
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