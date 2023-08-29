Пожар в районе Комсомольской площади ликвидирован
29 августа 202320:34
Пожар в районе Комсомольской площади, где горел склад, полностью ликвидирован. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
Отмечается, что пожар потушен в 20:07 по московскому времени.
Площадь пожара составила 600 квадратных метров, локализация прошла на площади полторы тысячи квадратных метров.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru