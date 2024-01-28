«Загорелся купол»: В экстренных службах назвали предварительную причину пожара в Театре сатиры

«Информации о пострадавших не поступало», — отмечается в заявлении ведомства.



Координацией действий правоохранителей и сотрудников экстренных служб на месте пожара координирует Тверской межрайонный прокурор Олег Кудрявцев, сообщает RT.



Женщина, которая с семьей живет в доме напротив Театра сатиры, рассказала, что из их окон виден купол здания культуры. Жители наблюдали за ремонтом, который длился в театре уже более года. Женщина заметила дым над куполом театра, и супруг в 11:15 позвонил в службу экстренной помощи «112». По словам очевидицы, пожарные приехали быстро – уже через 15 минут работали на месте. С очевидцами также связались медики «скорой помощи», чтобы уточнить ситуацию о возможных пострадавших.

«Мы живем на шестом этаже. Напротив купола (Театра сатиры – прим. НСН). На глазах развивался вот этот очень сильный, страшный дым. Супруг позвонил в (экстренную службу – прим. НСН) «112», рассказал о пожаре», – рассказала жительница Москвы агентству РИА Новости.