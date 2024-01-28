«Загорелся купол»: В экстренных службах назвали предварительную причину пожара в Театре сатиры
Нарушение техники безопасности при ремонте купола Тетара сатиры могло стать причиной возникшего пожара на площади 250 «квадратов».
Нарушение техники безопасности, допущенные в ходе выполнения ремонтных работ, по предварительным данным, стало причиной пожара в Театре сатиры в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
«По предварительным данным, причиной пожара в Театре сатиры стало нарушение техники безопасности при ремонтных работах», – заявил собеседник агентства.
Ремонтно-строительные работы ведут в части здания театра. Однако, пока не установлен очаг возгорания, передает агентство.
По данным РИА Новости, спасатели продолжают вскрывать купол здания.
Пожарным удалось локализовать огонь на площади 250 квадратных метров.
Прокуратура Москвы взяла на контроль установление обстоятельств пожара в здании Театра сатиры на Триумфальной площади в Москве. Об этом заявило ведомство в Telegram-канале.
«Информации о пострадавших не поступало», — отмечается в заявлении ведомства.
Координацией действий правоохранителей и сотрудников экстренных служб на месте пожара координирует Тверской межрайонный прокурор Олег Кудрявцев, сообщает RT.
Женщина, которая с семьей живет в доме напротив Театра сатиры, рассказала, что из их окон виден купол здания культуры. Жители наблюдали за ремонтом, который длился в театре уже более года. Женщина заметила дым над куполом театра, и супруг в 11:15 позвонил в службу экстренной помощи «112». По словам очевидицы, пожарные приехали быстро – уже через 15 минут работали на месте. С очевидцами также связались медики «скорой помощи», чтобы уточнить ситуацию о возможных пострадавших.
«Мы живем на шестом этаже. Напротив купола (Театра сатиры – прим. НСН). На глазах развивался вот этот очень сильный, страшный дым. Супруг позвонил в (экстренную службу – прим. НСН) «112», рассказал о пожаре», – рассказала жительница Москвы агентству РИА Новости.
По словам женщины, дом наполнился дымом, пришлось выходить на улицу с собакой, сын забрал из квартиры двух котов.
В настоящее время, по данным очевидцев, смог от пожарана Триумфальной площади достиг Тверской улицы столицы.
В Театре cатиры из-за пожара отменили спектакль «Дороги, которые нас выбирают», запланированный на 12:00 мск 28 января в связи с пожаром. Об этом сообщили РБК в пресс-службе учреждения.
«Зрителям отмененных спектаклей деньги будут возвращены в полном объеме в ближайшее время», — заверили в театре.
Дальнейшие решения о показе спектаклей администрация театра примет на основе резолюции МЧС и службы пожарной безопасности.
Так, 19:00 в воскресенье запланирована постановка «Невольницы» – на основной сцене, на «Чердаке Сатиры» — спектакль «Родненькие мои». Афища опубликована на сайте Театре сатиры.
Огонь начался из-за того, что загорелись деревянные конструкции купола кровли. Пожарные присвоили возгоранию ранг сложности «1-БИС».
По данным МЧС, на месте работают заняты 62 пожарных и 14 единиц техники. Данных о пострадавших нет.
В Дептрансе предупредили, что ограничили движение автомобилей из-за пожара — временно перекрыли съезд с Садового кольца на 1-ю Брестскую улицу.
Ранее пожар произошел в нижегородском Литературном музее Горького. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.
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