Пожар в «Известия холл» произошел из-за аварийного режима работы электросети
16 февраля 202412:42
По предварительным данным, пожар на территории «Известия холл» мог произойти из-за аварийного режима работы электросети, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
В Москве при пожаре на «Пушкинской» сгорел клуб Lookin Rooms, находившийся в одном здании с концертным залом «Известия холл».
Пожар был ликвидирован в 10 утра, информация о пострадавших не поступала.
Следователи уже приступили к выяснению обстоятельств пожара, отмечает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru