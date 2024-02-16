Пожар в «Известия холл» произошел из-за аварийного режима работы электросети

По предварительным данным, пожар на территории «Известия холл» мог произойти из-за аварийного режима работы электросети, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Ваша кровля в зоне риска: Пожары из-за обогрева крыш рискуют повториться в Москве

В Москве при пожаре на «Пушкинской» сгорел клуб Lookin Rooms, находившийся в одном здании с концертным залом «Известия холл».

Пожар был ликвидирован в 10 утра, информация о пострадавших не поступала.

Следователи уже приступили к выяснению обстоятельств пожара, отмечает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Михаил Метцель/ТАСС
ТЕГИ:МоскваПожар

Горячие новости

Все новости

партнеры