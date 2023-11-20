При пожаре в квартире на северо-западе Москвы погиб человек

По информации агентства ТАСС, возгорание произошло на 14-м этаже в доме на улице Генерала Глаголева. Погиб один человек, восемь эвакуировано.

Тушение пожара продолжается. Площадь возгорания уточняется.

На прошлой неделе пожар произошел в 12-этажном жилом доме на улице Стрелецкая в Москве. Огонь охватил квартиру и межэтажный холл, погибли два человека, сообщает «Радиоточка НСН».

