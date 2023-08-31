При пожаре в Геленджике погибло много краснокнижных деревьев
Во время пожара в Геленджике пострадало большое количество можжевельника и пицундских сосен, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Сафари-парка.
По его словам, чтобы заново вырастить можжевельник, потребуется несколько десятков лет. При этом, на территории Сафари-парка есть питомник, где можжевельник искусственно выращивают это растение.
По его данным, на склонах Маркотхского хребта было посажено около полутора тысяч саженцев этого дерева.
Директор парка также рассказал о сгоревших пицундских соснах, которые были искусственно высажены в 60-е на территории лысых гор. По его прогнозам, для их восстановления потребуется не менее 50 лет.
Прошедший пожар стал самым крупным для Геленджика с 2015 года. Прошедшее ЧП тушили как спасатели, так и волонтеры на площади 118 гектар, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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