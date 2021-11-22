При пожаре в доме престарелых в Болгарии погибли девять человек

Девять человек стали жертвами пожара в доме престарелых, расположенном в болгарском городе Варна в Болгарии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на национальное телевидение.

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Пожарные эвакуировали из здания 48 человек.

Причины пожара пока неизвестны.



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ТЕГИ:БолгарияПожарные
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