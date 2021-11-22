При пожаре в доме престарелых в Болгарии погибли девять человек
22 ноября 202121:16
Девять человек стали жертвами пожара в доме престарелых, расположенном в болгарском городе Варна в Болгарии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на национальное телевидение.
Пожарные эвакуировали из здания 48 человек.
Причины пожара пока неизвестны.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru