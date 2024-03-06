При пожаре в частном пансионате в Воронеже спасли 52 человека

Более 50 человек спасли при пожаре в частном пансионате для престарелых в Воронеже. Об этом сообщили в МЧС.

В торговом центре под Пензой начался сильный пожар

По данным ведомства, о пожаре стало известно утром 6 марта. К моменту прибытия спасателей горела кровля здания на площади 200 кв. м, отмечает телеканал «360».

«Внутри находились 52 человека: 49 пациентов, 3 человека персонала. В кратчайшие сроки пожарным ... удалось эвакуировать всех», — отметили в МЧС.

Никто не пострадал. Открытое горение на объекте ликвидировано.

Ранее крупный пожар произошел в исправительной колонии № 37 в Пермском крае, его площадь составила 1700 «квадратов», напоминает Ura.ru. Возгорание зафиксировали во время обеда, никто не пострадал.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МЧСПожарВоронеж

Горячие новости

Все новости

партнеры