МЧС: в Кемерово потушили пожар на складах

В Кемерове спасатели полностью ликвидировали пожар в складских помещениях, сообщает в МЧС России.

Пожар в «Известия холл» произошел из-за аварийного режима работы электросети

Огонь вспыхнул 17 февраля. Люди покинули помещение самостоятельно, никто не пострадал. Тушение осложнялось высокой пожарной нагрузкой здания, внутри которого находились легковоспламеняющиеся жидкости.

Пожар был локализован на площади 1,5 тысячи квадратных метров.

Ранее в здании в Ижевске ликвидировали открытое горение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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