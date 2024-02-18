МЧС: в Кемерово потушили пожар на складах
18 февраля 202405:31
В Кемерове спасатели полностью ликвидировали пожар в складских помещениях, сообщает в МЧС России.
Огонь вспыхнул 17 февраля. Люди покинули помещение самостоятельно, никто не пострадал. Тушение осложнялось высокой пожарной нагрузкой здания, внутри которого находились легковоспламеняющиеся жидкости.
Пожар был локализован на площади 1,5 тысячи квадратных метров.
Ранее в здании в Ижевске ликвидировали открытое горение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru