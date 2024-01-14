При пожаре в частном доме в Пензенской области погибли три человека

В селе Чемодановка Пензенской области при пожаре погибли три человека, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

В Пензенской области МЧС спасли из пожара 33 коровы

Информация о пожаре поступила в 15:01. Среди погибших один ребенок. Пострадала девочка 2020 года рождения.

Пожар распространился на площади 81 квадратный метр. Здание выгорело по всей площади.

Накануне на складе маркетплейса Wildberries в Санкт-Петербурге произошел пожар. Спасатели ликвидировали открытое горение, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
ТЕГИ:ПожарПензенская Область

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