При пожаре в частном доме в Пензенской области погибли три человека
14 января 202418:44
В селе Чемодановка Пензенской области при пожаре погибли три человека, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.
Информация о пожаре поступила в 15:01. Среди погибших один ребенок. Пострадала девочка 2020 года рождения.
Пожар распространился на площади 81 квадратный метр. Здание выгорело по всей площади.
Накануне на складе маркетплейса Wildberries в Санкт-Петербурге произошел пожар. Спасатели ликвидировали открытое горение, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru