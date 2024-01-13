В Пензенской области МЧС спасли из пожара 33 коровы

По данным МЧС, в населенном пункте загорелась кровля коровника на площади 100 квадратных метров.

«Пожарные ... из огня вывели на свежий воздух 15 коров и 18 телят», — указали в министерстве.

В борьбе с огнем были задействованы десять специалистов и четыре единицы техники.

Ранее в Симферополе спасли из пожара 15 котов, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

