В Пензенской области МЧС спасли из пожара 33 коровы

Сотрудники МЧС спасли 33 коровы во время пожара в селе Елшанка Пензенской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Спасатели вызволили из пожара и реанимировали 15 котов в Симферополе

По данным МЧС, в населенном пункте загорелась кровля коровника на площади 100 квадратных метров.

«Пожарные ... из огня вывели на свежий воздух 15 коров и 18 телят», — указали в министерстве.

В борьбе с огнем были задействованы десять специалистов и четыре единицы техники.

Ранее в Симферополе спасли из пожара 15 котов, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Татьяна Подойницына
ТЕГИ:ЖивотныеПожарПензенская ОбластьМЧС

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