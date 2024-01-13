В Пензенской области МЧС спасли из пожара 33 коровы
13 января 202405:53
Сотрудники МЧС спасли 33 коровы во время пожара в селе Елшанка Пензенской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным МЧС, в населенном пункте загорелась кровля коровника на площади 100 квадратных метров.
«Пожарные ... из огня вывели на свежий воздух 15 коров и 18 телят», — указали в министерстве.
В борьбе с огнем были задействованы десять специалистов и четыре единицы техники.
Ранее в Симферополе спасли из пожара 15 котов, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru