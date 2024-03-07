Пожар возник на территории Высшего танкового командного училища в Казани
7 марта 202413:18
Пожар возник в казармах Высшего танкового командного училища в Казани, сообщает РИА Новости.
В настоящее время возгорание локализовано на площади 120 квадратных метров, уточнили в МЧС РФ. Как отмечается, первоначально огонь возник внутри казарм и перекинулся на кровлю. Пожару уже присвоен второй ранг сложности.
По предварительным данным, пострадавших нет. На месте продолжают работать пожарные.
Ранее пожар возник в торгово-развлекательном центре Новокузнецка, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru