При пожаре в частном доме на Ставрополье пострадали шесть человек

Возгорание произошло в частном доме в селе Ульяновка Минераловодского городского округа Ставропольского края. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

«Пожар произошел по улице Ленина в частном доме из-за разгерметизация газового баллона на площади 30 квадратных метров», - указали в ведомстве.

По предварительным данным, пострадали шесть человек. Их доставили в больницу с ожогами 2-3 степени.

К ликвидация возгорания привлекли 25 специалистов и 9 единиц техники.

Ранее в пансионате в Анапе потушили пожар, площадь которого составила 1,4 тысячи квадратных метров.

