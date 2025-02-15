При пожаре в частном доме на Ставрополье пострадали шесть человек
Возгорание произошло в частном доме в селе Ульяновка Минераловодского городского округа Ставропольского края. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
«Пожар произошел по улице Ленина в частном доме из-за разгерметизация газового баллона на площади 30 квадратных метров», - указали в ведомстве.
По предварительным данным, пострадали шесть человек. Их доставили в больницу с ожогами 2-3 степени.
К ликвидация возгорания привлекли 25 специалистов и 9 единиц техники.
Ранее в пансионате в Анапе потушили пожар, площадь которого составила 1,4 тысячи квадратных метров.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru