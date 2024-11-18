При пожаре в больнице в Екатеринбурге пострадали два человека

Два сотрудника выполняющей ремонт крыши организации пострадали в результате пожара в больнице Екатеринбурга. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

В Екатеринбурге загорелась больница

Ранее стало известно, что на кровле поликлиники при Центральной городской больнице №3 произошло возгорание, его локализовали на площади 300 квадратных метров, позже открытый огонь потушили.

«В результате возгорания пострадали два сотрудника подрядной организации, выполняющей плановый ремонт крыши», — отметили в министерстве.

Одного из рабочих госпитализировали, второму оказали помощь на месте.

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ФОТО: РИА Новости
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