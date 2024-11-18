При пожаре в больнице в Екатеринбурге пострадали два человека

Ранее стало известно, что на кровле поликлиники при Центральной городской больнице №3 произошло возгорание, его локализовали на площади 300 квадратных метров, позже открытый огонь потушили.

«В результате возгорания пострадали два сотрудника подрядной организации, выполняющей плановый ремонт крыши», — отметили в министерстве.

Одного из рабочих госпитализировали, второму оказали помощь на месте.

